Керівники львівських обласних лікарень відмовились коментувати ініціативу про ПДФО
Новини Львова від ZAXID.NET за 4 квітня
Суспільство — ZAXID.NET, 13
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У четвер, 4 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Місто втратить податки. Медзаклади, розташовані у Львові, хочуть сплачувати податки в інші громади.
- Доступне донорство. Львів’ян запрошують у мобільний центр крові, який розгорнеться біля оперного театру.
- Вакансії для відважних. 24 ОМБр ім.Короля Данила відкриває у місті рекрутинговий центр.
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