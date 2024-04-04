У четвер, 4 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Місто втратить податки. Медзаклади, розташовані у Львові, хочуть сплачувати податки в інші громади.

Доступне донорство. Львів’ян запрошують у мобільний центр крові, який розгорнеться біля оперного театру.

Вакансії для відважних. 24 ОМБр ім.Короля Данила відкриває у місті рекрутинговий центр.

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