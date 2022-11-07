В аеропорту Лейпциг/Галле у Німеччині відбулося відкриття міжнародного проекту «Україна: з Мрією в серці»

Україна почала будівництво другого літака Ан-225 «Мрія». Він готовий вже на 30%. Про це заявив в.о. гендиректора ДП «Антонов» Євген Гаврилов, передає Bild.

«Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав», – зазначив Гаврилов.

За його словами, нова «Мрія» вже готова на 30%. Орієнтовна вартість створення літака – 500 млн євро. З пошуком фінансування має допомогти міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, куди раніше часто літав Ан-225. Наразі саме там тимчасово базується авіакомпанія «Антонова».

Сьогодні в аеропорту Лейпциг/Галле у Німеччині відбулося відкриття міжнародного проекту «Україна: з Мрією в серці»

Як повідомили на сторінці підприємтсва у Facebook, наразі аеропорт Лейпциг/Галле став базою для п'яти літаків типу Ан-124-100 повітряного флоту «Антонов», що дозволило продовжити їхню експлуатацію у всьому світі.

«Сьогодні весь світ повинен зробити вибір, обрати для себе шлях подальшого розвитку, технологій та прогресу чи знищення? Вкотре дякуємо нашим німецьким партнерам за те, що обрали шлях світла. Зокрема, завдяки їм, ми змогли продовжувати здійснювати перевезення по світу, люди отримують такі важливі для них, термінові вантажі, які може перевозити тільки «Руслан», – зазначив в.о. гендиректора підприємства Євген Гаврилов.

До слова, сьогодні в аеропорту Лейпциг/Галле у Німеччині відбулося відкриття міжнародного іміджевого проекту «Україна: з Мрією в серці». Це перша з експозицій проекту, який за підтримки МЗС України планують реалізувати в аеропортах різних країн світу. Його мета – показати світові наслідки, руйнування та знищення, які несе з собою «русский мір».

Нагадаємо, у кінці лютого літак Ан-225 «Мрія» був знищений росіянами під час обстрілів у Гостомелі. 24 березня «Антонов» відкрив рахунок для збору коштів на відновлення «Мрії».

У березні керівництво «Антонова» звинуватили у безвідповідальності через яку було зруйновано Ан-225 «Мрія». 29 березня «Укроборонпром» усунув із посади гендиректора державного підприємства «Антонов» Сергія Бичкова.