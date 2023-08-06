Раніше Буданов заявив, що Україна має агентів в Кремлі

Дані про українських агентів в оточенні російського президента Владіміра Путіна паралізує діяльність влади. Про це у суботу, 5 серпня, розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю болгарському телеканалу bTV.

За словами голови ГУР, у Кремлі знають, що українська розвідка має доступ до таємної інформації російської влади. Водночас коли Україна заявляє, що має своїх агентів, Росія змушена робити перевірки, що фактично паралізує роботу владної верхівки.

«Був один випадок, коли з’ясувалося, що в одній команді стався витік, і це був не технічний витік, а щось інше. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка від них постійно випливає. Лише за результатами цієї справи троє осіб були позбавлені волі, 31 особа була звільнена та етапована в інші місця, тобто вони самі паралізували свою роботу», – повідомив Кирило Буданов.

Нагадаємо, в лютому 2023 року очільник ГУР заявив, що Україна має агентів в оточенні російської влади. Кирило Буданов додав, що знаходити їх тим легше, чим скрутнішою стає ситуація в самій Росії.

19 липня голова британської зовнішньої розвідки Річард Мур також запросив росіян шпигувати на користь Британії. На його думку, ті, хто проти російської агресій проти України, можуть стати агентами британської розвідки. Водночас Мур не уточнив, з ким саме хоче співпрацювати розвідка.