Перший китайський космічний апарат «Tianwen-1» («Питання до небес»), запущений з острова Хайнань в липні минулого року, здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Як повідомляє ВВС Україна, КНР стала другою космічною державою після США, якій вдалося приземлилася на Червоній планеті.

Апарат здійснив посадку в попередньо обраному районі в південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса. За допомогою марсохода планується досліджувати геологію цього району.

«Tianwen-1» складається з орбітального модуля, посадкової платформи і марсохода.

Апарат вийшов на орбіту Марса в лютому після майже семи місяців подорожі в космосі і провів понад два місяці, обираючи потенційні місця посадки.

