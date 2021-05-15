Модель китайського космічного апарату «Tianwen-1»

Перший китайський космічний апарат «Tianwen-1» («Питання до небес»), запущений з острова Хайнань в липні минулого року, здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Як повідомляє ВВС Україна, КНР стала другою космічною державою після США, якій вдалося приземлилася на Червоній планеті.

Апарат здійснив посадку в попередньо обраному районі в південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса. За допомогою марсохода планується досліджувати геологію цього району.

«Tianwen-1» складається з орбітального модуля, посадкової платформи і марсохода.

Апарат вийшов на орбіту Марса в лютому після майже семи місяців подорожі в космосі і провів понад два місяці, обираючи потенційні місця посадки.

Марсохід «Чжучжун», названий на честь китайського бога вогню, тепер повинен обстежити місце посадки, перш ніж покинути платформу.

Він працює на сонячній енергії, на ньому встановлена камера з високою роздільною здатністю. Марсохід вивчатиме поверхню і атмосферу планети.

Як інформував ZAXID.NET, у липні 2020 року NASA запустило марсохід Perseverance на ракеті Atlas V. Він досяг точки призначення в лютому, а на початку березня провів перший тест-драйв.

Минулого місяця робот-марсохід Perseverance видобув з атмосфери Марсу кисень.