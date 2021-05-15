Китай вперше успішно посадив космічний апарат на Марс
До цього лише американцям вдалось здійснити успішну посадку на Червону планету
Перший китайський космічний апарат «Tianwen-1» («Питання до небес»), запущений з острова Хайнань в липні минулого року, здійснив успішну посадку на поверхню Марса. Як повідомляє ВВС Україна, КНР стала другою космічною державою після США, якій вдалося приземлилася на Червоній планеті.
Апарат здійснив посадку в попередньо обраному районі в південній частині рівнини Утопія в північній півкулі Марса. За допомогою марсохода планується досліджувати геологію цього району.
«Tianwen-1» складається з орбітального модуля, посадкової платформи і марсохода.
Апарат вийшов на орбіту Марса в лютому після майже семи місяців подорожі в космосі і провів понад два місяці, обираючи потенційні місця посадки.
There is certainly life on #Mars! We're the life of the party! #Zhurong #Tianwen1 #CNSA @CNSA_en pic.twitter.com/cC8pZVmyVt— China National Space Administration (CNSA) (@CNSA_en) May 15, 2021
Марсохід «Чжучжун», названий на честь китайського бога вогню, тепер повинен обстежити місце посадки, перш ніж покинути платформу.
Він працює на сонячній енергії, на ньому встановлена камера з високою роздільною здатністю. Марсохід вивчатиме поверхню і атмосферу планети.
Як інформував ZAXID.NET, у липні 2020 року NASA запустило марсохід Perseverance на ракеті Atlas V. Він досяг точки призначення в лютому, а на початку березня провів перший тест-драйв.
Минулого місяця робот-марсохід Perseverance видобув з атмосфери Марсу кисень.