Правоохоронці Буковини викрили київського підприємця, який привласнив 2,8 млн грн на ремонті доріг після стихії. Директор підрядної фірми фіктивно завищив обсяг виконанних робіт і вніс його у відомості. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.

За даними слідства, 56-річний керівник київської будівельної компанії заволодів бюджетними грошима. Фірма чоловіка виконувала аварійно-відновлювальні роботи доріг місцевого значення у Дністровському районі. Шляхи були понищені і зруйновані після стихії 2020 року.

«Поліцейські встановили, що підрядник завищив обсяг фактично виконаних робіт, використаних матеріалів і конструкцій на понад 2,8 млн грн, якими незаконно заволодів», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 4 квітня.

Прокурор Чернівецької області повідомив про підозру директору будівельної фірми за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах). Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.