Київський підприємець привласнив 2,6 млн грн на ремонті доріг після стихії на Буковині
Директор підрядної фірми фіктивно завищив обсяг виконанних робіт
Правоохоронці Буковини викрили київського підприємця, який привласнив 2,8 млн грн на ремонті доріг після стихії. Директор підрядної фірми фіктивно завищив обсяг виконанних робіт і вніс його у відомості. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення.
За даними слідства, 56-річний керівник київської будівельної компанії заволодів бюджетними грошима. Фірма чоловіка виконувала аварійно-відновлювальні роботи доріг місцевого значення у Дністровському районі. Шляхи були понищені і зруйновані після стихії 2020 року.
«Поліцейські встановили, що підрядник завищив обсяг фактично виконаних робіт, використаних матеріалів і конструкцій на понад 2,8 млн грн, якими незаконно заволодів», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 4 квітня.
Прокурор Чернівецької області повідомив про підозру директору будівельної фірми за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах). Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.