«Київстар» відновлює ще дві послуги

Оператор «Київстар» відновив віртуальні приватні мережі (VPN), та почав відновлення машино-машинної взаємодії (M2M) для бізнесу. Також планується якнайшвидше відновити роботу SMS. Про це у неділю, 17 грудня, у коментарі виданню «Економічна правда» повідомила речниця компанії «Київстар» Ірина Леліченко.

Ірина Леліченко зазначила, що станом на 17 грудня оператор відновив послугу голосового зв’язку разом із роумінгом, VPN, мобільний інтернет (певний час може працювати із заниженою швидкістю) та домашній інтернет, але ще не в повному обсязі.

Зараз фахівці працюють над відновленням послуги SMS та способу взаємодії між пристроями M2M, який часто використовують для безпеки у бізнесі, у автомобілях, у сфері охорони здоровʼя.

У компанії також повідомили, що нараховувати бонуси та компенсації абонентам, які не могли користуватись послугами зв’язку через хакерську атаку, планують після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки 12 грудня у роботі «Київстару» відбувся масштабний збій – не працював зв’язок, мобільний та домашній інтернет, а також сайт компанії. 13 грудня відповідальність за атаку на сервери оператора взяла на себе російська хакерська група «Солнцепьок», яка також відповідальна за атаки на локальну мережу Міністерства розвитку громад та територій, сайт «24 каналу», провайдерів, таких як Gigabit-net та Znet, сайти «Гордон» і «Суспільне».

З 13 грудня «Київстар» почав відновлення роботи послуг. За словами генерального директора компанії, метою атаки хакерів було руйнування ІТ-інфраструктури. Втім гендиректор «Київстару» запевнив, що витоку даних користувачів немає.