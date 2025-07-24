Чоловіка затримали під час одержання хабаря

На Тернопільщині затримали колишнього працівника поліції, який за 12 тис. доларів пообіцяв оформити групу інвалідності для військовозобов’язаного. Також за ці гроші він мав домовитися через свої зв’язки зняти клієнта з розшуку в системі «Оберіг». Поліцейські затримали чоловіка одразу після отримання грошей в обмін на послугу, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 24 червня.

Як з’ясувалося, експравоохоронець запропонував жителю Кременецького району, який має проблеми зі здоров’ям, допомогу в отриманні групи інвалідності. Він запевнив, що має зв’язки з членами експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи та може домовитися про необхідне рішення.

«Також чоловік пообіцяв посприяти у виключенні громадянина з системи “Оберіг” – реєстру військовозобов’язаних», – зазначили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

Правоохоронці затримали зловмисника одразу після передачі йому 12 тис. доларів. Слідчі вже повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.