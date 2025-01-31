Військовослужбовець зізнався в злочені

Колишній працівник Зборівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки виписував недійні повісти для ухилянтів. Документи і пусті бланки він забрав з місця роботи при звільненні. Така фальшива повістка давала місяць часу військовозобов’язаним чоловікам, щоб при зустрічі з патрулем ТЦК їм не виписували справжню. Зловмисника затримали правоохоронці. За підробку документів йому загрожує до п’яти років в’язниці.

Під час розслідування уникнення ухилянтами мобілізації правоохоронці з’ясували, що деякі з них мали фальшиві повістки. Документи виписувалися на справжніх бланках з печатками, однак не мали юридичної сили. Поліцейські з’ясували, що до підробки повісток від ТЦК причетний колишній працівник військкомату.

Він, звільняючись з роботи, взяв із собою пусті бланки повісток, завірених печаткою і вигадав схему, за допомогою якої допомагав чоловікам не потрапити до рук працівників ТЦК.

«До зловмисника зверталися знайомі знайомих і просили про допомогу. Останній вписував ім'я ухилянта в повістку. Таким чином, якщо військовозобов’язаного чоловіка з такою повісткою зупиняли представники ТЦК на вулиці, то виписати нову повістку впродовж місяці не могли. Цей документ був так званою підставою для відстрочки та дозволяв вільно пересуватися Україною. Після завершення терміну зловмисник обіцяв видати новий бланк», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 31 січня.

Житель Зборова грошей з клієнтів одразу не брав. Однак під час розмов наголошував, що пізніше потрібно буде за послугу розрахуватися.

Поліцейські затримали колишнього працівник ТЦК під час передачі підробної повістки черговому ухилянту. Чоловік у скоєному зізнався. Йому вже оголосили про підозру відповідно до ч. 1 і 3 ст. 358 КК України (Підроблення документів та бланків, вчинене повторно). Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.