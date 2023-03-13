Російський агент збирав інформацію про поранених військових

Російський агент, який виявився колишнім проректором одного з вищих медичних навчальних закладів Києва, проведе за ґратами 15 років. Чоловік у 2020 році переїхав до окупованого Криму, де його завербувала ФСБ, але перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році повернувся до столиці. У прес-службі СБУ у понеділок, 13 березня, розповіли, що агент сподівався отримати посаду заступника міністра в окупованому Криму.

Зрадника затримали ще у березні 2022 року. «За місяць до початку повномасштабного вторгнення він повернувся до Києва для виконання ворожих завдань. Встановлено, що зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини. Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ», – повідомили в прес-службі СБУ.

Зловмисник вербував випускників університету, в якому працював, та колишніх колег. Він розповідав їм, що пише дисертацію. За вербування та шпигунство росіяни пообіцяли зрадникові посаду так званого заступника міністра охорони здоров'я окупаційної адміністрації Криму.

СБУ у травні 2022 року затримала агента, коли той передавав інформацію ворогу. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді.

Нагадаємо, що у Києві СБУ викрила ворожих агентів, які намагалися потрапити у військкомат. Крім цього, вони шпигували за дислокацією Сил оборони та передавали окупантам інформацію про наслідки обстрілів.