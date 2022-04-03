Командир групи спецпідрозділу ГУР Міноборони з позивним «Титан» розповів про успішну спецоперацію зі звільнення сіл на Київщині

Командир групи спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів про спецоперацію зі звільнення сіл Дмитрівка та Капітанівка на Київщині. Операція тривала близько двох годин і українським військовим вдалося ліквідувати більшість окупантів, які тероризували місцевих жителів.

За словами командира групи спецпідрозділу ГУР Міноборони з позивним «Титан», спецоперація розпочалась о 17:00 в четвер, 31 березня. Головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення і треба було подбати про те, щоб ніхто з них не постраждав під час бою. Наступ почався з боку села Петрушки й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.

«Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто, в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою», – розповів командир.

З боку російських окупантів була 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. Українці вступили в бій з 8 танками, піхотою ЗСУ та групою спецпризначенців ГРУ.

«У них втрати – 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони всі відступили. Але основна маса була знищена», – розповів «Титан».

Операція зі звільнення сіл Дмитрівка та Капітанівка тривала дві години. Зараз військові зачищають села та розміновують їх, тому їхати туди ще небезпечно.