У середу, 14 грудня, голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma. Кадри успішного випробування він опублікував у Twitter.

«Ми не могли більше тримати це на землі! Слава Богу...», – написав він.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ️



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz