Kızılelma може вести повітряний бій з агресивними маневрами та використанням ракет «повітря-повітря»

У середу, 14 грудня, голова правління компанії Baykar та її технічний керівник Сельчук Байрактар поділився відео зльоту першого в Туреччині безпілотного винищувача Kızılelma. Кадри успішного випробування він опублікував у Twitter.

«Ми не могли більше тримати це на землі! Слава Богу...», – написав він.

Daha fazla yerde tutamadık uçtu!

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ️



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022

Безпілотник має можливість посадки та зльоту на кораблі з короткими злітно-посадковими смугами. Один з них, корабель TCG Anadolu, який побудувала Туреччина, зараз проходить крейсерські випробування, пише «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

Також Kızılelma може вести повітряний бій з агресивними маневрами та використанням ракет «повітря-повітря».

На новому безпілотнику встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії «Мотор Січ». Завдяки цьому він може розвивати максимальну швидкість до 800 км/год. Його максимальна тривалість польоту становить п'ять годин, а верхня межа польоту – 12 км. Бойове навантаження безпілотника-винищувача становить одну тонну.

За планом перший політ Kızılelma було заплановано на 2023 рік. Виробництво цього та інших БПЛА від Baykar планується розгорнути, зокрема, і в Україні у науково-виробничому центрі компанії.

Нагадаємо, турецький виробник бойових безпілотників Baykar планує оснастити безпілотники Bayraktar TB2 і Akıncı ракетами класу «повітря-повітря», що дозволить їм протистояти таким безпілотникам як камікадзе Shahed-136 та навіть літакам.