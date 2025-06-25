За допомогою селекції було виведено численні породи собак. Проте деякі риси, які закріплювалися в процесі виведення порід, не сприяють здоров’ю тварин. Одним з таких прикладів є брахіцефалія – особливість будови черепа, що характеризується короткою мордою. Ukr.Media розповідає, що має знати кожен відповідальний власник про брахіцефалів.

Які ризики має така особлива анатомія?

Одна з функцій носової порожнини є нагрівання та охолодження повітря, що надходить. Проте у собак з короткими мордами порушена терморегуляція. Але багато власників, подивившись на свого французького бульдога, подумають, що йому не спекотно влітку, адже у нього коротка шерсть – і вони будуть неправі. Адже навіть німецькій вівчарці, що має густий підшерсток, справлятися зі спекою легше, ніж бульдогу. Все через те, що німецька вівчарка має анатомічно правильну будову дихальної системи.

Тому відповідальний господар повинен знати про цю особливість свого улюбленця та приділити увагу стану собаки на прогулянках, особливо в спеку. Також не можна допускати перегріву чи переохолодження у брахіцефалів.

Обов’язково варто брати з собою на прогулянку воду та не залишати собаку на сонці надовго.