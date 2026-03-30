

Цитата дня «Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. Я вітаю з цим високим рівнем наш український ОПК»

Президент України Володимир Зеленський, 30 березня 2026 року



У понеділок, 30 березня, на зустрічі зі журналістами президент Володимир Зеленський прокоментував заяву гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, який на вихідних розкритикував українських виробників дронів, порівнявши їх з домогосподарками. Паппергер, зокрема, заявив, що українські розробники «граються з “Лего”», наголосивши, що вони не продукують інновацій. Висловлювання СЕО Rheinmetall викликали обурення серед українців, а згодом німецький збройовий концерн перепросив за це порівняння. За словами Зеленського, конкурувати потрібно не заявами, а технологіями та результатами, і український оборонно-промисловий комплекс уже займає своє місце у світі.