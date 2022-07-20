Проєкт Watsons #НоваКраса

24 лютого перевернуло все наше життя, змінило наш світ та зробило нас іншими людьми. Ми сприймаємо своє сьогодні інакше, маємо нові пріоритети і точно знаємо, щобудемо жити далі. Саме тому Watsons запустили кампанію #НоваКраса. Це перш за все проєкт про те, що всередині – твої цінності, ставлення до себе та інших і те, у що ти віриш.

Краса – це не лише про речі, краса це також про дії. Бути в гармонії з собою – це нова краса; перерахувати кошти на допомогу ЗСУ – це нова краса; стати донором крові – це також нова краса. Будь-які добрі справи рятують життя, підіймають настрій та надихають на інші добрі справи.

Липень для Watsons став місяцем добрих справ, кожного дня в соцмережах компанія публікувала завдання, за виконання яких дарувала подарунки. Також підготували розіграш курсу іноземних мов, курс візажу та СММ-навчання. Крім того, на YouTube каналі Watsons на тебе чекають практичні заняття з фітнесу, практики з йоги та ще багато-багато цікавих активностей попереду.

Що таке Нова Краса?

Краса – глибша за зовнішність. Kpaca – це спосіб життя, сповнений любові, турботи про себе та оточуючих, доброту й піклування про фізичне та ментальне здоров’я. Це виглядати добре, зі щирою повагою до планети та майбутніх поколінь. Це робити добро, з позитивом, який надає сили іншим. Прекрасне самопочуття, що сяє зсередини. В Watsons вірять в красу, яка корисна всім і кожному – розуму, тілу та душі.

Добре виглядати – важлива складова відмінного самопочуття, але зараз на перший план виходить роль внутрішньої сили та краси. Безперечно, після двох років життя в умовах пандемії, і вже більше 100 днів війни – наші уявлення про речі, які справді мають значення дуже змінились: і про догляд за собою, і про підтримку, про адаптацію в новому світі, про допомогу іншим та самосвідомість.

#НоваКраса – це бути щасливим за будь-яких умов;

#НоваКраса – це цінувати кожну дрібницю;

#НоваКраса – це дбати про своє здоров'я;

#НоваКраса – це допомагати із любов'ю кожному, хто цього потребує;

#НоваКраса – це адаптуватися до змін та продовжувати вчитися;

#НоваКраса – це про добро та світло всередині нас;

#НоваКраса – це бути тут і зараз.

Для компанії Watsons #НоваКраса – це бути корисним, допомагати та створювати щось цінне на часі. Компанія провела опитування серед своїх клієнтів, аби дізнатись що для них є краса ще на початку цього року, а нещодавно повторили його знову. Результати опитування допомогли компанії по-новому визначити значення слова «краса» у свідомості людей. Понад половину опитаних зазначають, що внутрішня краса стала набагато важливішою.

«У Watsons ми віримо, #НоваКраса – підходить усім. Для нас краса – сяяти зсередини. Це те, як ми ставимося до себе та один до одного. Це те, як ми існуємо, хто ми є та ким ми прагнемо стати. Краса в кожному з нас та для кожного з нас», – зазначила Малина Нгай, генеральний директор A.S. Watson (Азія та Європа).

Відкривай нове разом з Watsons. Cлідкуй уважно за соцмережами, щоб нічого не пропустити. Адже для клієнтів підготували багато цікавих активностей та подарунків!

Про Watsons

Watsons Україна входить до складу міжнародної компанії A.S. Watson Group, найбільшої у світі мережі роздрібної торгівлі продукції для краси та здоров’я. Нині мережа налічує понад 16 000 магазинів і понад 1400 аптек на 26 ринках Азії і Європи. У провідну мережу Watsons Україна входить майже 319 магазинів і 12 аптек у більш ніж 100 містах. Більше 2790 співробітників обслуговують близько 3 млн покупців щомісяця.

Під час війни компанія продовжує працювати та підтримувати економіку України. Наразі працює більше 288 магазинів та аптек мережі по всій країні. Крім того, щоденно Watsons збирає гуманітарну допомогу для ТрО, ЗСУ, благодійних фондів, пологових будинків, волонтерів, внутрішньо переміщених осіб та інших людей, що потребують допомоги. Компанія зробила можливим перерахунок усіх балів з карток Watsons Club на допомогу ЗСУ. Щодо співробітників, то компанія зберегла усі робочі місця із відповідними виплатами.