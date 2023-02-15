Країни НАТО збільшують виробництво снарядів для 155-міліметрової артилерії

Країни НАТО збільшують виробництво 155-мм артилерійських снарядів і їм необхідно ще більше збільшити це виробництво, щоб допомогти Україні протистояти Росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

«Виробництво Артилерійських снарядів 155-калібру збільшується. Тож так, все відбувається, але нам потрібно продовжувати, нам потрібно активізуватися ще більше. Зараз це стає жорстокою війною на виснаження, а війна на виснаження – це війна матеріально-технічного забезпечення», – заявив Столтенберг.

На початку лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для стримування потенційного нового російського наступу на півдні та сході ЗСУ задіють наявні ресурси, в першу чергу 155-міліметрову артилерію та інші засоби ураження. За його словами, пріоритетом на полі бою залишається 155 мм артилерія та снаряди до неї.

До слова, армія США уклала контракти з компаніями Northrop Grumman Systems Corp. та Global Military Products Inc. на 522 млн доларів на виробництво 155 мм артилерійських боєприпасів для України.

Раніше американські ЗМІ показали процес виготовлення у США артилерійських снарядів для Збройних Сил нашої країни. Зброю виробляють, зокрема, на заводах у Пенсільванії та Айові. У Пенсільванії створюють порожні снаряди, які згодом вирушають у сільську місцевість Айови. Вже в Айові фахівці наповнюють їх розплавленою вибухівкою та упаковують для доставки до нашої країни.