Культурні події на вихідних у Львові

Театр імені Лесі Українки запрошує на «боженьку».

«Боженька» розкриє всі недоліки. Незвичну для Львова прем'єру влаштують у суботу та неділю – «Драма.UA» та Театр Лесі. В образах героїв-тварин, що мешкають у великому лісі, викриті будуть історичні світові персонажі, сучасні творці історії України і навіть кожен з нас. «Боженька» – п'єса про тварин, що вчить, як бути людиною. У виставі – чимало аналогій з болячками сучасності: це й дискримінація, екологічна свідомість, культ особи і навіть загроза тоталітаризму.

«П'єса має провокативну назву «боженька». Але ми зумисне даємо її з малої літери, аби дати зрозуміти, що ця вистава не про Бога. А про божків, які є в кожній людині», – пояснила PR-менеджер Театру імені Лесі Українки Вікторія Солов'юк.

Львівські зірки дадуть благодійний концерт.

«Весна за життя Соломійки Шарко». Благодійний концерт під такою назвою у суботу, 24 берещня, у Палаці культури залізничників «Рокс» дадуть знані львівські зірки: балет «Життя», піккардійці, Оксана Муха, Павло Табаков та скрипаль-віртуоз Олександр Божик. Вони збирають кошти на операцію двохрічної дівчинки. В неї мієлодиспластичний синдром. Тож маля потребує трансплантації в Італії. А для цього потрібно зібрати 130 000 євро.

«Концерт не тільки для того, щоб зібрати кошти. Концерт для того, щоб і далі розповідати голосами тих відомих виконавців, що є така потреба», – розповів керівник БФ «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

Дітей з батьками кличуть на «Таємницю Лісовичка».

До Дня театру Львівський театр ляльок готує прем'єру – «Таємниця Лісовичка». Це історія про дівчинку, що губиться у лісі і потрапляє до двох братів лісовиків: злого і доброго. Основна інтрига: на чий бік вона пристане? Цієї неділі – три прем'єрні покази, які спробують пояснити – і малечі, і батькам – цінності життя.

«Схибивши один раз в чомусь малому... Щось маленьке тягне за собою ланцюжок більшого-більшого-більшого. Коли людина починає це усвідомлювати, раптом стає пізно. Бо щось сталося непоправне. Так от: щоби цього непоправного не сталося», – розповів головний режисер театру Володимир Підцерковний.