Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі

Листоноша з Чернівецького району на початку війни привласнила собі гроші, які селяни сплачували за комуналку. Жінка з лютого по травень 2022 року забирала гроші від пенсіонерів і переконувала їх, що вони сплатили рахунки. На початку літа минулоріч шахрайство працівниці «Укрпошти» виявили правоохоронці.

51-річна поштарка працювала у пересувному відділенні поштового зв’язку. З лютого по травень працівниця пошти їздила Чернівецький районом і брала з жителів сіл оплату за комуналку. Частину платежів дійсно зараховувала, а от гроші, які були передбачені для сплати рахунків за електроенергію забирала собі.

«Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що в період з лютого по травень 2022 року 51-річна листоноша, зловживаючи довірою, ошукувала пенсіонерів. Жінка під приводом оплати за електроенергію заволодівала коштами. Загалом вона привласнила суму на понад 6 тис. гривень», – повідомили в поліції Буковини.

Наразі слідчі поліції повідомили буковинці про підозру у вчиненні криміналу, передбаченого ч. 1 і 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Їй загрожує до трьох років ув'язнення.

Додамо, що подібний випадок трапився на Тернопільщині. Поштарка з села привласнювала чужі пенсії, субсидії, соціальні виплати. Загалом жінка збагатилася на 165 тис. гривень. В поліції поштарка пояснили свої вчинки тим, що вона раніше набрала мікрокредитів, а чужими грішми їх погашала.