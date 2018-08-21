ЛМР скерувала «Укрзалізниці» листа через перекриття колій пасажирами

У понеділок на залізничній станції Скнилів пасажири перекрили колію

Львівська міська рада скерувала листа керівнику ПАТ «Укрзалізниця» щодо вжиття термінових заходів у ситуації з перекриттям залізничних шляхів обуреними пасажирами, аби уникнути виникнення подібних обставин у майбутньому. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

«Останнім часом виникають непоодинокі випадки перекриття залізничних шляхів обуреними користувачами послуг із пасажирських залізничних перевезень.

Відповідно до інформації, яка знаходиться у відкритому доступі, свої дії пасажири пояснюють недостатньою кількістю пасажирських вагонів і неможливістю РФ «Львівська залізниця» виконувати свої прямі функції з перевезення пасажирів належним чином. Крім того, такі випадки паралізують рух інших потягів, що негативно впливає на приміське та міжміське залізничне сполучення.

Виходячи з приведеного вище, зважаючи на виключне соціальне і стратегічне значення пасажирських залізничних перевезень, зокрема приміських потягів до Львова, просимо вашого втручання і сприяння щодо недопущення в подальшому обставин, які б спричиняли збурення і незадоволення пасажирів залізничного транспорту, а також будь-яких дій щодо перекриття залізничних шляхів», — йдеться у листі ЛМР.

Нагадаємо, у Львові у понеділок, 20 серпня, на залізничній станції Скнилів пасажири перекрили колію. Така ж ситуація виникла минулого тижня у четвер, 16 серпня, на станції Підзамче. Таким чином люди протестували через недостатню кількість місць у електричці. Проте, як пізніше повідомили у прес-службі «Львівської залізниці», на цю електричну офіційно було продано лише 180 із 400 доступних квитків. Тобто на момент перекриття у електричці офіційно було ще 220 вільних місць.