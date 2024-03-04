Червоним rjkmjhjv позначене приблизне розташування спірної ділянки

Західний апеляційний господарський суд Львівської області повернув у державну власність ще 2 га прикордонної смуги на Сокальщині, яку незаконно зареєстрували в комунальну власність. Ділянка належить до земель оборони й раніше суд вже визнавав за нею державну власність.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про ділянку площею 2 га поблизу Варяжа, на кордоні України та Польщі. Ця ділянка ще з 1946 року була включена до двокілометрової прикордонної смуги й передана в користування прикордонної служби. У 2013 році Сокальська РДА провела інвентаризацію земель та встановила, що понад 69 га вздовж українсько-польського кордону перебувають у користуванні Варязької сільської ради.

У 2015 році ГУ Держгеокадастру вирішило перевести ці землі до земель сільськогосподарського призначення, поділивши їх на п’ять окремих ділянок площами 61 га та чотири ділянки по 2 га. У 2020 році ці землі передали в комунальну власність Сокальської міськради.

У 2016 році Господарський суд визнав, що загальна ділянка площею понад 69 га належить до прикордонної смуги і зобов’язав одну з прикордонних військових частин повернути її в державну власність.

У листопаді 2023 року апеляційний суд повернув у держвласність дві ділянки по 2 га, а грудні – Господарський суд повернув у держвласність найбільшу ділянку площею 61 га. У лютому 2024 року Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення суду першої інстанції та повернув в держвласність ще 2 га. На розгляді суду перебуває справа щодо останньої частини розпайованої прикордонної смуги.