8 липня у один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» влучила російська крилата ракета

Львівська міська рада виділить із міського бюджету 10 млн грн для київської дитячої лікарні «Охматдит». Відповідне рішення ухвалила комісія фінансів та планування бюджету ЛМР у вівторок, 9 липня. Ці видатки ще мають затвердити депутати Львівської міськради на наступному пленарному засіданні.

Зокрема, 10 млн грн із бюджету Львівської міської ради передадуть на потреби «Охматдит» у Києві, один із корпусів якої 8 липня постраждав унаслідок влучання російської крилатої ракети. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що ці гроші скерують на критичні видатки, узгоджені з Міністерством охорони здоров’я та керівництвом «Охматдиту».

Ще 11,5 млн грн передадуть на облаштування укриттів у львівських лікарнях, зокрема, 5 млн грн передадуть на завершення робіт в укритті Дитячої лікарні святого Миколая, ще 5 млн грн скерують на укриття Лікарні святого Луки Першого ТМО Львова. Ще 1,5 млн грн з міського бюджету виділять на завершення робіт в укритті лікарні Другого ТМО на вулиці Чупринки, 48.

Нагадаємо, під час комбінованої атаки росіян на Україну 8 липня крилата ракета Х-101 влучила у один із корпусів найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит» у Києві. На момент атаки в лікарні перебували 627 пацієнтів. Двоє людей загинули, серед яких 30-річна львів’янка Світлана Лук’янчик, яка працювала у медцентрі нефрологинею.

Низка великих українських компаній організували збори та пожертвували гроші на відбудову та обладнання «Охматдиту». 9 липня Кабмін спрямував перші 100 млн грн на першочергові роботи з відновлення лікарні. Також уряд пообіцяв, що держава повністю відбудує лікарню «Охматдит».