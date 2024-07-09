Львів передасть зруйнованій ракетним ударом лікарні «Охматдит» 10 млн грн
Ще 11,5 млн грн виділили на облаштування укриттів у львівських лікарнях
Львівська міська рада виділить із міського бюджету 10 млн грн для київської дитячої лікарні «Охматдит». Відповідне рішення ухвалила комісія фінансів та планування бюджету ЛМР у вівторок, 9 липня. Ці видатки ще мають затвердити депутати Львівської міськради на наступному пленарному засіданні.
Зокрема, 10 млн грн із бюджету Львівської міської ради передадуть на потреби «Охматдит» у Києві, один із корпусів якої 8 липня постраждав унаслідок влучання російської крилатої ракети. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що ці гроші скерують на критичні видатки, узгоджені з Міністерством охорони здоров’я та керівництвом «Охматдиту».
Ще 11,5 млн грн передадуть на облаштування укриттів у львівських лікарнях, зокрема, 5 млн грн передадуть на завершення робіт в укритті Дитячої лікарні святого Миколая, ще 5 млн грн скерують на укриття Лікарні святого Луки Першого ТМО Львова. Ще 1,5 млн грн з міського бюджету виділять на завершення робіт в укритті лікарні Другого ТМО на вулиці Чупринки, 48.
Нагадаємо, під час комбінованої атаки росіян на Україну 8 липня крилата ракета Х-101 влучила у один із корпусів найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит» у Києві. На момент атаки в лікарні перебували 627 пацієнтів. Двоє людей загинули, серед яких 30-річна львів’янка Світлана Лук’янчик, яка працювала у медцентрі нефрологинею.
Низка великих українських компаній організували збори та пожертвували гроші на відбудову та обладнання «Охматдиту». 9 липня Кабмін спрямував перші 100 млн грн на першочергові роботи з відновлення лікарні. Також уряд пообіцяв, що держава повністю відбудує лікарню «Охматдит».