З 30 наданих Польщею автобусів 11 вже віддали військовим

Львівська міська рада передала шість низькопідлогових автобусів для потреб військових, їх в Україну доставили з польських міст Плоцьк, Тиха, Явожно, Гданськ та Познань.

«Ще трохи допомоги військовим. Ще 6 автобусів передали для потреби наших захисників. Дякуємо колегам з Польщі, які надали ці автобуси», – повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Загалом, зі Львова захисникам України передали вже 11 автобусів. Львів отримав від польських міст 30 великих низькопідлогових автобусів. Після оформлення всіх відповідних документів частина з них курсуватиме на міських маршрутах, а решту передають на інші спеціальні потреби.

Нагадаємо, 2 травня Львів передав 125-ій окремій бригаді територіальної оборони два автобуси MAN, отримані від польських міст Білосток і Познань.