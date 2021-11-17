У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 17 листопада:

Головний «антивакс» України Остап Стахів сьогодні не з’явився у суді для обрання йому запобіжного заходу у справі про повалення конституційного ладу. Дізнаємось, хто з проросійських провокаторів приїхав до Львова підтримати Стахіва і чому головний підозрюваний може ховатися від правосуддя на Закарпатті.

У Брюховицькому лісі збираються збудувати новий відпочинковий комплекс. Для цього доведеться вирубати дерева на площі у декілька гектарів. З’ясуємо позицію місцевої влади у цій ситуації.

Концерн «Електрон» обіцяє достроково поставити Львову три низькопідлогові трамваї. Про розвиток громадського транспорту поговоримо з новим начальником департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олегом Забарилом.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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