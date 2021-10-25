У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 25 жовтня:

Львів’яни створили петицію проти забудови Брюховицького лісу. Будівництво житла можуть розпочати на гектарах колишньої військової частини. Нагадаємо, як саме виникла ця ситуація.

Бізнес-група Григорія Козловського прагне забрати у виконкому міської ради Львова повноваження із затвердження містобудівних умов і обмежень. Дізнаємося, як саме забудовники із фракції «Європейської солідарності» хочуть змінити механізми погодження нового будівництва.

У Верховній Раді України дебатують навколо бюджету держави на наступний рік. Минулий пленарний тиждень у парламенті завершили, не розглянувши численні поправки до проекту бюджету. Про колізії у Верховній Раді поговоримо із народною депутаткою Наталією Піпою.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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