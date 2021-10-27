У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 27 жовтня:

Львівщину оголосили «червоною зоною» карантину. Але навіть суворі обмеження дозволяють працювати вакцинованим. Дізнаємось, більше про умови нового локдауну.

У Львові демонтували ще один символ комуністичного режиму: півторатонну бронзову зірку із військового меморіалу на Марсовому полі. Обговоримо деталі цієї історії та реакції на неї.

Керівники ЛОДА звинуватили депутатів «Європейської солідарності» у зриві опалювального сезону на Львівщині. Вчора ця політична партія відмовилася проводити сесію обласної ради, де мали виділити майже 50 мільйонів гривень на компенсацію бюджетникам за газ. З’ясуємо позиції сторін.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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