Львівщина отримала сироватки проти cказу, правця, дифтерії і зміїної отрути

Строватки від сказу, дифтерії, правця і проти зміїної отрути вже надійшли у медичні заклади Львова і області

Львівщина отримала сироватки, які у медичні заклади Львова і області централізовано не постачали останні п'ять років, але які конче потрібні для лікування важких інфекційних захворювань, зокрема, сказу, правця, дифтерії, а також лікування людей, що постаждали від укусів змій.

Ці сироватки МОЗ отримало як гуманітарну допомогу з Індії і розподілило її між областями України. На Львівщину, зокрема, було направлено 2082 флакони протиправцевого імуноглобуліну, 4741 ампулу правцевого антитоксину, 54 флакони дифтерійного антитоксину, 860 флаконів антирабічного імуноглобуліну і 90 флаконів антитоксину проти зміїної отрути.

Їх, як повідомила ZAXID.NET лікар-епідеміолог Наталія Гончар, розподілили між закладами охорони здоров’я Львова і області. Решта сироваток є у запасі і зберігаються на обласному складі.

Централізованого постачання сироваток у нас, як твердять лікарі, не було останні п'ять років. Ці сироватки спершу лікарні закуповували за власні кошти. А в останні роки, коли до лікарні потрапляв пацієнт з захворюванням, для порятунку якого конче потрібна була та чи інша сироватка, то її лікарі і рідні діставали різними шляхами: через фонди, купували за власні гроші тощо.

Нагадаємо, цього року на Львівщині зафіксовано два випадки зараження правцем. Двоє дітей віком шість і дев'ять років досі перебувають у львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ. Майже щотижня, починаючи з квітня, до районних і обласних лікарень потрапляють діти і дорослі, яких покусали змії. Фіксують на Львівщині і випадки, коли мешканців області кусають скажені лисиці, коти.