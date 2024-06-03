Колона з 15 машин здебільшого складалася з армійських вантажівок КаМАЗ та Урал, а також напівпричепів

Українські військові за допомогою дронів розбили велику колону російської техніки поблизу кордону у Курській області. Зробили це аеророзвідники 53-ї механізованої бригади та львівської 103-ї бригади тероборони. Про це у понеділок, 3 червня, пише «Мілітарний». Відео численних ударів оприлюднили в мережі.

Зазначається, що аеророзвідники 53-ї механізованої бригади та 103-ї бригади тероборони виявили велику кількість техніки російських військових, що прямувала єдиною колоною по трасі за три кілометри від кордону з Сумською областю. Колона з 15 машин здебільшого складалася з армійських вантажівок КаМАЗ та Урал, а також напівпричепів.

«Підрозділи ударних безпілотників “Малібу” 53 ОМБр та “Крила до пекла” 103 ОБрТрО уразили головну та замикаючі машини колони, після чого почали методично вибивати іншу техніку за допомогою FPV-дронів. Після перших ударів російські військові спробували роззосередити техніку та з’їхали з основної дороги під прикриття дерев. Втім, військовим вдалося уразити або ж повністю спалити принаймні вісім машин із колони окупантів. Судячи з інтерфейсу на частині кадрів, розвідка цілей та координація ударів виконувалися за допомогою українського розвідувального безпілотника Shark», – пише «Мілітарний».

Зазначається, що частині техніки вдалося покинути засідку, уникнувши ударів безпілотників.