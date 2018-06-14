Львівська лабораторія ветмедицини придбала Toyota Corolla за ₴563 тис.

Toyota Corolla 2018 року випуску, яку придбала регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини

Львівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини 11 червня підписала договір з ТОВ «Сервісний центр «Діамант» на закупівлю автомобіля Toyota Corolla за 563,5 тис. грн. Про це повідомляє антикорупційний сайт «Наші гроші. Львів», посилаючись на дані з сайту електронних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, фірма поставить лабораторії автомобіль Toyota Corolla комплектації Live 2018 року випуску. Окрім основних характеристик, до цієї комплектації входить управління аудіосистемою, дворежимний підігрів сидінь, механічний кондиціонер, мультиінформаційний дисплей та аудіосистема з чотирма динаміками. При цьому лабораторія вибрала колір темно-коричневий металік, доплата за який становить від 4,7 до 5,3 тис. грн.

У тендері компанія-переможець змагалася з ТОВ «Гранд Мотор». Під час торгів фірми не знижували своїх пропозицій. Однак ціна компанії «Сервісний центр «Діамант» була на 1,5 тис. грн дешевшою, аніж конкурента.

Фірма «Сервісний центр «Діамант» зареєстрована 2006 року, її юридичне місцерозташування – с. Зимна Вода (Пустомитівський район). Власником компанії є Павло Волков, а директором – Олександр Горбачов. Протягом 2017-2018 років «Сервісний центр «Діамант» підписав 6 договорів на закупівлю та ремонт автомобілів на загальну суму 1,7 млн грн (враховуючи поточну угоду). Із замовником фірма співпрацює вперше.

Львівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, згідно з даними реєстру транспортних засобів МВС, володіє трьома машинами − ВАЗ 211120 (2009 року випуску), ВАЗ 21043 (2002 року випуску) та ЗАЗ SENS (2011 року випуску).

Нагадаємо, що на початку червня ГУ Держпродспоживслужби Львівщини підписало договір з ТОВ «Реформ» на постачання спеціалізованого авто «Ветеринарна допомога» вартістю 1,125 млн грн.