Проєкт ЖК в Лисиничах передбачає будівництво 40 малоповерхових будинків на території 10 га

Львівська міська рада та група компаній Greenville погодили новий розмір орендної плати за земельні ділянки в Лисничах, де будується ЖК Greenville Prostir, і щодо яких тривала судова суперечка. 11 серпня Господарський суд Львівської області затвердив досягнуту сторонами угоду та закрив провадження у справі. Про це ZAXID.NET повідомили в групі компаній Greenville .

Окрім нової орендної плати, сторони домовились про механізм компенсації відповідної різниці до бюджету громади за попередній період користування земельною ділянкою.

Після усунення судових обмежень компанія відновила будівельні роботи на першій черзі майбутнього ЖК на вул. Освітній у Лисиничах.

«Ми, як девелопер проєкту, взяли на себе відповідальність за пошук рішення. Для нас було важливо не продовжувати юридичне протистояння, а знайти модель, що враховує інтереси міста, громади та наших інвесторів. Сьогодні це питання врегульоване, і ми повертаємося до реалізації Greenville Prostir», – прокоментував керівник проєкту Олег Козуб.

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В чому була проблема

Сільська рада Лисиничів віддала землю під забудову низці компаній без обов’язкової грошової оцінки. Ішлося про орендну плату у 52 тис. грн на рік. Корпоративні права цих компаній у 2018 році викупила група компаній Greenville, що належить бізнесмену Івану Торському, та почала на них будівництво ЖК Greenville Prostir. Ідеться про приблизно 40 чотириповерхових будинків на ділянці у майже 10 га на межі Львові та Лисиничів.

Проте прокуратура, представляючи інтереси Львівської міськради, звернулася до суду через занижену грошову оцінку цих ділянок, а в міськраді Львова також заявили про формальність проведених торгів на право оренди. Водночас у забудовника стверджували, що торги відбулися відповідно до чинного законодавства. Судові спори тривали за кожною земельною ділянкою окремо, тому що вони зареєстровані за різними юридичними особами з однієї орбіти.

Після того, як забудовник отримав рішення на свою користь про законність торгів на право оренди, прокуратура звернулась до Верховного суду, що скасував право оренди на низку ділянок і зобов’язав забудовника повернути їх у власність громади. Також суд зупинив будівництво першої черги, що вже тривало, і квартири в якій вже були продані інвесторам.

Зрештою сторони погодили новий розмір орендної плати і компанія відновила будівництво.