У занедбаному павільйоні розмістять кафе або магазин

Управління комунальної власності Львівської міськради здало в оренду на 5 років приміщення павільйону в Стрийському парку за 100 тис. грн на місяць. При цьому стартова ціна приміщення була 2,8 тис. грн й зросла під час торгів майже в 35 разів.

Йдеться про одноповерхову будівлю площею 24,9 м2 на вул. Уласа Самчука, 16б, в межах Стрийського парку. Ця будівля не є пам’яткою культури й тривалий час пустувала. Майно виставили на аукціон 20 квітня через електронний майданчик Prozorro Продажі зі стартовою ціною 2,8 тис. грн. Торги відбулись 12 травня, в них взяли участь 13 підприємців. Найвищу ціну в 100 тис. грн на місяць запропонував ФОП Іван-Данило Галицький. Управління комунальної власності ЛМР повідомило йому про намір підписати угоду про оренду.

Згідно з умовами оренди, у цьому павільйоні зможуть облаштувати кафе або магазин. Також орендар має відремонтувати приміщення за погодженним в управлінні охорони історичного середовища проектом. Водночас орендар не може приватизувати це приміщення чи передати його в суборенду.

Зазначимо, що у реєстрі фізичних-осіб підприємців інформації про Івана-Данила Галицького немає.

Додамо, що наприкінці минулого року міськрада здала в оренду павільйон на вул. Уласа Самчука, 8а за 155 тис. грн, де компанія !Fest відкрила «П’яна вишня». У березні цього року будівлю на Уласа Самчука, 12а міськрада здала в оренду за 85 тис. грн. Що тут буде наразі не відомо, однак за умовами договору в будівлі можна розмістити кафе чи магазин.