Також 50% так званого «військового ПДФО», яке буде надходити до обласного бюджету в наступному році, скеровуватиметься на потреби сил оборони.

Збільшити видатки на сектор безпеки та оборони не менше ніж 30 млн: відповідне розпорядження готують у Львівській ОВА. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує прес-служба ОВА.

«Президент України позавчора вкотре розставив пріоритети всіх наших зусиль. І найважливішим є зосередження на нашій перемозі та забезпечення наших воїнів усім необхідним. Тил і лінію фронту не можуть розділяти суперечки та політиканство. Без нашої перемоги – не буде нашої країни. Саме тому цього тижня буде підписане розпорядження про чергове збільшення видатків на сектор безпеки та оборони. Ця сума становитиме не менше ніж 30 млн гривень. Крім цього, я, як очільник Львівської обласної військової адміністрації, запевняю, що при затвердженні обласного бюджету на 2024 рік не менше 75% перехідних коштів, будуть скеровані на потреби наших захисників!», – запевнив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

До слова, якщо будуть зміни в законодавстві, то вказана сума при затвердженні бюджету буде не менше 150 млн гривень.

Також 50% так званого «військового ПДФО», яке буде надходити до обласного бюджету в наступному році, скеровуватиметься на потреби сил оборони.

Водночас, якщо все ж Верховна Рада Україна ухвалить рішення про перескерування військового ПДФО до державного бюджету, позиція начальника ОВА наступна – не менше ніж 50% від перевиконання обласного бюджету має йти додатково на потреби оборони.

«Дотримання таких принципів ми вимагатимемо від усіх громад області без винятку! Львів, Бориня чи Дрогобич – усі мають працювати на перемогу!», – додав очільник Львівщини.