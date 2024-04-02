У вівторок, 2 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Гроші від міста на термінові ремонти. Як у Львові ОСББ та ЖБК можуть отримати безвідсоткову позику.

Знову заблокували. Після великодніх канікул поляки поновили протест на КПП «Угринів-Долгобичув».

Львів відзначить 34 річницю підняття прапора над міською Ратушею. З цієї нагоди завтра у місті відбудуться урочистості.

Незламна українка. 12-річна Яна Степаненко на протезах пробіжить п’ять кілометрів на Бостонському марафоні.

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