Львівські ОСББ можуть отримати безвідсоткову позику на ремонти
Новини Львова від ZAXID.NET за 2 квітня
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У вівторок, 2 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Гроші від міста на термінові ремонти. Як у Львові ОСББ та ЖБК можуть отримати безвідсоткову позику.
- Знову заблокували. Після великодніх канікул поляки поновили протест на КПП «Угринів-Долгобичув».
- Львів відзначить 34 річницю підняття прапора над міською Ратушею. З цієї нагоди завтра у місті відбудуться урочистості.
- Незламна українка. 12-річна Яна Степаненко на протезах пробіжить п’ять кілометрів на Бостонському марафоні.
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