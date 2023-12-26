Окрім того, водій показав патрульним посвідчення, яке в інформаційних базах рахувалося, як загублене ним ще у 2017 році

У вівторок вранці, 26 грудня, львівські патрульні зупинили водія міжміської маршрутки за порушення правил дорожнього руху, однак з’ясувалося, що чоловік перебуває під наркотиками. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Під час спілкування із водієм патрульні помітили ознаки наркотичного сп'яніння. 33-річний чоловік погодився пройти перевірку у медичному закладі. Результат підтвердив наркотичне сп’яніння. Окрім того, водій показав патрульним посвідчення, яке в інформаційних базах рахувалося, як загублене ним ще у 2017 році.

На порушника винесли постанову за порушення ПДР та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Картку водія вилучили.

Зазначимо, за 11 місяців цього року на території Львівської області зареєстрували 72 ДТП з потерпілими за участю перевізників (33 автопригоди з вини керманичів громадського транспорту). В них травмувалося 149 осіб ( 43 особи з вини керманичів громадського транспорту) та 10 людей загинуло (4 з вини керманичів громадського транспорту).