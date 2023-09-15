Водій завантажив в Instagram відео своєї їзди, його побачила поліція

Патрульна поліція притягнула до відповідальності водія мотоцикла після моніторингу соцмереж. 26-річний львів’янин оприлюднив в Instagram відео, де він хизується небезпечною їздою на одному колесі. Поліція встановила його особу і оштрафувала.

«Патрульні встановили місце, дату та час порушення, транспортний засіб та особу порушника. Подія відбулася 13 вересня на проспекті Чорновола», – повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

На 26-річного порушника винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП (їзда смугою громадського транспорту) та провели профілактичну бесіду. Стаття передбачає штраф 680 грн (40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).