Перевірка на приладі Drager показала результат – 1,76 проміле

У четвер, 25 травня, під час патрулювання на вул. Дж. Вашингтона поліцейські стали очевидцями автопригоди. Водій, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, наїхав на бордюр. Як з'ясувалося згодом, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про інцидент повідомили у патрульній поліції Львівської області.

За кермом транспортного засобу був 23-річний чоловік. Він заперечував свою причетність до ДТП. Під час спілкування із водієм інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Патрульні запропонували водієві пройти перевірку на місці ДТП за допомогою приладу Drager, який показав результат – 1,76 проміле. Зазначимо, що максимально допустима законом норма – 0,2 проміле.

Фото патрульної поліції у Львівській області

На винуватця автопригоди патрульні склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.