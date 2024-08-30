Засоби моніторингу для прикордонників постачатиме польська компанія Grupa City Security Sp. z. o. o

Сьомий прикордонний Карпатський загін за понад 6,2 млн євро (майже 283 млн грн) придбає 73 комплекти засоби для моніторингу держкордону. Про це у п'ятницю, 30 серпня, повідомив сайт «Слідству.Інфо» з посиланням на відповідь від Державної прикордонної служби України.

Закупівлю профінансують відповідно до договору між урядом України та Польща про кредит на умовах пов'язаної допомоги. Прикордонники 28 серпня уклали контракт з польською компанією Grupa City Security Sp. z. o. o, яка була єдиним учасником торгів. Компанія до серпня 2025 року має поставити 73 комплекти охоронної сигналізації швидкого розгортання SHIELD. Крім цього, у вартість договору входить навчання мінімум трьох працівників ДПСУ.

Зазначимо, що 7 прикордонний Карпатський загін охороняє ділянку державного кордону з Польщею протяжністю 279 км у межах Львівської області та чотирьох контрольованих прикордонних районів (Червоноградський, Львівський, Яворівський, Самбірський). Протяжність кордону суходолом становить 229 км (з них 107 км – гірські території), а річкою – 50 км.

У 2023 році Держприкордонслужба планувала закупити чотири безпілотні авіаційні системи й чотири засоби моніторингу державного кордону на суму 352,8 млн грн (7 млн євро). Однак закупівля не відбулася, оскільки на торги не прийшов жоден учасник.

«Стосовно закупівлі безпілотних авіаційних систем за результатами торгів польські компанії участі не взяли. Зараз з'ясовуємо причини невиходу польських виробників на торги та повторний моніторинг щодо пошуку інших компаній», – повідомили у ДПСУ для «Слідства.Інфо».

Журналісти додають, що договір між Україною та Польщею про кредит на умовах пов'язаної допомоги ратифікували 3 лютого 2016 року. Угода передбачає кредит, який не перевищує 100 млн євро для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону. В умовах кредиту йдеться, що Польща фінансує 100% вартості контрактів.