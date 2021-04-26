Андрій Садовий та волейбольний клуб «Барком-Кажани»

Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» став чемпіоном України. За здобуття цього звання команда отримала від міста 100 тис. грн.

Грошовий сертифікат вручив львівський міський голова Андрій Садовий під час візиту команди до Ратуші. Подарунки отримали й гравці команди.



Андрій Садовий привітав волейболістів з чемпіонським титулом

В цьому сезоні «Кажани» зібрали усі волейбольні трофеї в Україні – до чемпіонського титулу вони додали здобуття Суперкубка та Кубка України.

Окрім премії від міської влади, «Барком-Кажани» отримали 96 тис. грн премії від області – по 32 тис. грн за кожен здобутий титул.