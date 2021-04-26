Львівські волейболісти отримали від міста 100 тис. грн за перемогу в чемпіонаті України
Спорт — Ігор Саджениця, 0
Андрій Садовий та волейбольний клуб «Барком-Кажани»
Львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» став чемпіоном України. За здобуття цього звання команда отримала від міста 100 тис. грн.
Грошовий сертифікат вручив львівський міський голова Андрій Садовий під час візиту команди до Ратуші. Подарунки отримали й гравці команди.
Андрій Садовий привітав волейболістів з чемпіонським титулом
В цьому сезоні «Кажани» зібрали усі волейбольні трофеї в Україні – до чемпіонського титулу вони додали здобуття Суперкубка та Кубка України.
Окрім премії від міської влади, «Барком-Кажани» отримали 96 тис. грн премії від області – по 32 тис. грн за кожен здобутий титул.
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