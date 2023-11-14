Під час благодійного вечора відбувся аукціон творів мистецтва

У суботу, 11 листопада, у львівському Premier Hotel Dnister відбувся Золотий благодійний вечір, організований львівськими пластунами на підтримку осередку. Під час події завдяки благодійному аукціону та підпискам на щомісячні пожертви львівському осередку «Пласту» вдалося зібрати 700 тис. грн, що будуть використані для роботи організації.

Як повідомляють у львівському «Пласті», під час благодійного вечора шестеро партнерів організації оформили регулярну підписку на пожертви, з іншими пластуни обговорили можливості співпраці. До слова, підписатися на щомісячні пожертви на користь львівського «Пласту» можна за посиланням.

Також кошти на розвиток «Пласту» приніс благодійний аукціон творів мистецтва відомих українських митців. Так, на аукціоні самим автором була представлена картина «Спокуси» Олега Денисенка.

Також на аукціоні представили картини заслуженого художника України і Польщі Богдана Пікулицького «Фрески I, II, III», «Подай руку ближньому» і «Молитва про чашу».

Для поціновувачів творчості Марії Примаченко на аукціон виставили унікальні набори скляних ялинкових куль «Люди Примаченко», розписаних вручну. Вони розроблені компанією «Ґроно» у співпраці з Фондом родини Марії Примаченко в обмеженій кількості.

Серед особливих лотів була представлена статуетка «Вогонь Пласту», створена вихованцем організації Василем Турянином. Матеріалом для виготовлення роботи стали переплавлені кулеметні та зенітні гільзи.

Ще частина вечора була виділення для звіту про діяльність львівського осередку «Пласту», що представив попередній голова Ярослав Булишин. Після цього він передав обов’язки новій голові осередку – Дарині Доскач.

«Золотий Благодійний ввечері є кроком до створення спільноти благодійників, яка стане опорою для забезпечення сталості та подальшого розвитку організації», – переконані у «Пласті».