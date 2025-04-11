Франківський райсуд Львова виніс вирок військовому, який тричі самовільно залишав частину (СЗЧ). Сержант заявив, що йому бракувало грошей, щоб прогодувати сім’ю. За кримінальне правопорушення йому призначили п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, сержант Йосип М. протягом 2024 року тричі втікав з військової служби. Після двох перших СЗЧ мобілізований повертався на службу через кілька тижнів чи двох місяців відсутності, але третього разу чоловік понад п’ять місяців не з’являвся на службу. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом трьох СЗЧ.

У суді Йосип М. свою провину визнав. Він розповів, що на його утриманні є двоє дітей, а грошей від військової служби не хватає на утримання сім’ї, тому він самовільно втікав з частини. Сержант заявив, що розуміє, що вчинив неправильно, і хоче повернутись на службу.

Цю справ розглянула суддя Галина Мигаль, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого: учасника бойових дій, який наразі є обмежено придатним до служби та раніше не судимим.

На думку судді, оскільки обвинувачений надав перевагу особистим інтересам, а не виконанню військових обов’язків, то йому варто призначити покарання із позбавленням волі. Суддя визнала військового винним у СЗЧ, призначивши п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.