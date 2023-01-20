Жовківський суд стягнув 500 тис. грн застави в дохід держави через невиконання підозрюваним умов запобіжного заходу. Про це повідомили 20 січня у Львівській обласній прокуратурі.

Мешканцю Закарпатської області було повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підроблення документів (ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

«За даними слідства, підозрюваний під час дії воєнного стану за грошову винагороду організував незаконний перетин державного кордону військовозобов’язаним чоловікам шляхом підробки документів», – зазначено у повідомленні.

Його затримали у кінці серпня. На час розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 500 тис. грн. Чоловік вніс заставу, однак не виконував обов’язки, визначені рішенням суду, зокрема не з’явився на допит.

Після чого прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулись до суду із клопотанням про стягнення застави у дохід держави.