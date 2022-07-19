Галицький районний суд Львова виніс вирок бойовику «ДНР» Володимиру Антонцю за державну зраду та участь у терористичному угрупованні. На початку повномасштабного вторгнення Антонець перейшов на сторону ворога та брав участь у боях проти ЗСУ. Суд призначив йому 12 років тюрми.

У судовому вироку вказано, що Володимир Антонець на момент повномасштабного вторгнення Росії перебував у тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області. 25 лютого він добровільно прибув до пункту збору мобілізованих терористичної організації «ДНР» та з цього часу брав участь у воєнних діях проти України.

Так, Володимир Антонець виконував обов'язки солдата під час боїв проти Збройних Сил України, а також брав участь у захопленні армією РФ населених пунктів Херсонської області. 28 березня військовослужбовці Збройних сил України впіймали Володимира Антонця і передали його правоохоронцям.

У суді Володимир Антонець визнав, що добровільно перейшов на сторону РФ і брав участь у бойових діях проти України.

Суддя Олег Юрків на засіданні суду 14 липня засудив Володимира Антонця до 12 років позбавлення волі за державну зраду. На цей вирок можна подати апеляцію упродовж 30 днів після його проголошення.