Залізничний районний суд Львова виніс вирок старшому солдату Ярославу К., який у нетверезому стані погрожував поліцейським вбивством, розмахуючи мачете. Один з поліцейських вистрелив з табельної зброї вгору, щоб зупинити чоловіка. Суд призначив йому рік пробаційного нагляду.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у вересні 2025 року, випадок трапився близько 01:00 26 липня на вул. Патона у Львові. Старший солдат Ярослав К. перебував у нетверезому стані біля авто Dodge, він ображав працівників поліції та поводив себе агресивно. Один з поліцейських використав газовий балончик, коли чоловік до нього наблизився.

Після цього Ярослав К. взяв у багажнику автомобіля Dodge мачете та пішов у сторону поліцейських, погрожуючи вбивством. Чоловік розмахував мачете та не реагував на зауваження, тому поліцейські привели у готовність табельну зброю. Один із поліцейських вистрелив вгору, після чого Ярослав К. відійшов від поліцейських, сховав мачете у авто і був затриманий.

Щодо уродженця Львівської області порушили кримінальну справу за ч.1 ст.345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). У суді обвинувачений визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого, який є учасником бойових дій, брав участь у Курській операції, має на утриманні неповнолітніх дітей. Суддя призначив Ярославу К. покарання – рік пробаційного нагляду. Вирок ще можна оскаржити.