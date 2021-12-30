Шевченківський районний суд Львова визнав винним у нетверезому водінні львівського таксиста Петра Належитого, якого затримали із перевищеною у 12 разів нормою алкоголю в крові. Водія позбавили водійських прав та оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, Петра Належитого затримали 8 листопада на заправці «ОККО» на вул. Шевченка, 366. Чоловік керував авто Renault Logan та мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері показала 2,41 проміле алкоголю (перевищена допустима норма у 12 разів). Однак Петро Належитий не погодився з результатом перевірки, тому його відвезли до медзакладу, де ще раз підтвердили, що водій є нетверезий.

У постанові суду вказано, що Петро Належитий працює водієм таксі, однак чи співпрацює він з якимись профільними сервісами не зазначено. У суді він заперечив свою провину і заявив, що не перебував за кермом автомобіля.

Дослідивши матеріали справи, суддя Павло Едер визнав Петра Належитого винним у нетверезому водінні, оштрафувавши його на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути апеляція.