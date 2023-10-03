У Львові на міні-турнірі збиратимуть гроші для АЗОВу

Поблизу стадіону «Україна» 8 жовтня об 11:00 відбудеться благодійний міні-футбольний тур на підтримку військових. Благодійний внесок для участі становить чотири тис. грн з команди. Зібрані гроші передадуть на закупівлю приладів нічного бачення для 12 бригади особливого призначення НГУ АЗОВ. У БО «Ти ніколи не будеш один», який є одним із організаторів події, розповідають, що турнір відбудеться у форматі 7 на 7.

«Призерів та переможців нагородять кубками та медалями. Запрошуємо до участі команди, а також вболівальників, адже поряд з майданчиками де відбуватиметься турнір буде благодійний аукціон крутих лотів. На турнірі буде присутній зірковий гість, багаторічний капітан та лідер ФК "Карпати" Львів – Денис Кожанов. Війна триває щомиті, і можна боротись, навіть граючи футбол», – розповіли організатори.

Турнір відбудеться 8 жовтня (Фото БО «Ти ніколи не будеш один»)

Зареєструвати команду для участі у міні-турнірі можна за посиланням. Крім БО «Ти ніколи не будеш один», захід організовує також БФ «Як Ти?», за підтримки ФК «Карпати» Львів, Poland Helps.