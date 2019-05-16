Львів'яни та гості міста створили вишивану карту України

Зі Львова на прощу до Унева вирушили паломники

У кожному регіоні – інша, але об'єднує всіх українців. У Львові у четвер, 16 травня, відзначили День вишиванки. На роботу чи навчання багато містян їхали в народному одязі. Не залишилися без святкових уборів і символи міста.

Ранок Дня вишиванки починається на площі Ринок. В український традиційний одяг одягли античні скульптури, які прикрашають фонтани, – Амфітріту, Нептуна, Адоніса та Діану. Для того навіть робили заміри фігур – аби вишиванки з гуцульськими мотивами та борщівським стилем пасували.

Трохи пізніше біля фонтана вбраного у вишиванку Нептуна зібралися студенти Української академії лідерства. Разом із львів'янами та гостями міста створювали «вишивану» карту України.

«Зараз окремо вирізані різні області, на яких зображений типовий орнамент вишиванки для цієї області. І оце ми разом із громадою хочемо розмалювати, а потім на цьому банері повністю складаємо це в Україну, щоби показати – на єдиній карті все українське, але в кожній області є якась своя особливість», – пояснила студентка Української академії лідерства Наталія Ковальчук.

До розмальовок приєдналося чимало людей – цікавою забава була для туристів. Могли навіть обрати власну область.

«Нам запропонували взяти участь у цій акції, розмалювати кольорами нашої області таку невеличку карту. Ми самі з Черкащини. Ми спеціально приїхали на День вишиванки до Львова», – розповіла туристка з міста Шпола Лариса Бачинська.

Осторонь святкувань не залишився і лев – скульптура якого прикрашає пам'ятник річниці Західноукраїнської народної республіки. Його у вишиванку вдягали студенти та міський голова Андрій Садовий.

«Це є наша ідентифікація. Це наш генетичний код. Вишиванка дійсно нас об'єднує. У нас дійсно глибока культура в Україні. І в нас у більшості закладів вищої освіти у Львові був такий флешмоб, що всі студенти на пари, а викладачі на роботу, приходять у вишиванках. І це прекрасно», – розповів студентський мер Львова Олександр Николяк.

До святкування приєднався й оркестр «Львівські фанфари». У вишиванках на площі Ринок вони зіграли українських пісень.

А ще не обійшлося без святкового вбрання для левів біля Ратуші.

«Вишиванка об'єднує всіх українців і взагалі всіх класних людей у світі. Сьогодні Нептун у вишиванці, сьогодні наші леви у вишиванках. І сьогодні всі львів'яни і всі гості мають прекрасні вишиванки. А хто ще зараз не має, той скоресенько біжить і купує, і всі магазини, які торгують вишиванками, будуть мати найбільший виторг», – додає міський голова Львова Андрій Садовий.

Також, як повідомляв ZAXID.NET, львів'яни відзначили День вишиванки святковою ходою та концертом.