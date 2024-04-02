Залізничний районний суд Львова визнав винним у вчиненні хуліганства львів’янина, який через дорожній конфлікт побив водія іншого авто, а також пошкодив його машину. Суд звільнив нападника від обмеження волі, призначивши рік умовного терміну.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, львів’янин Роман Макар 25 лютого 2023 року приблизно о 12:00 керував автомобілем BMW 5 та неподалік виїзду з міста побив водія іншого авто – Kia Rio X. Водію BMW не сподобалась манера їзди водія Kia, через що він кулаком розбив заднє скло автомобіля, силою витягнув водія із авто та ще чотири рази вдарив його по голові. У вироку суду не вказано, що саме не сподобалось львів’янину у манері їзди іншого водія.

Водій BMW не реагував на прохання зупинитись, нецензурно лаявся, поки його не зупинив батько. У водія Kia діагностували легкі тілесні ушкодження, зокрема синці. Про цей факт повідомили поліцію, яка порушила щодо Романа Макара кримінальну справу за фактом хуліганства. Відомо, що обвинувачений є раніше не судимим, а також офіційно ніде не працевлаштований.

Прокурор заявив про розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку за відсутності учасників судового провадження, без проведення розгляду в судовому засіданні, оскільки обвинувачений визнає свою вину, не оспорює встановлені обставини і погоджується на розгляд обвинувального акта за його відсутності.

Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка визнала львів’янина Романа Макара винним у хуліганстві та призначила йому один рік обмеження волі, але звільнила від покарання з річним іспитовим терміном. Вирок ще можна оскаржити.