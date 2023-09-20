Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову на виїзд за кордон чоловіку, в якого є неповнолітній син з інвалідністю. При цьому, він мав усі необхідні для виїзду під час воєнного стану документи.

Як вказано в матеріалах справи, у чоловіка є дитина із інвалідністю, якій ще не виповнилось 18 років і цей факт дає йому змогу виїжджати за кордон у період воєнного стану. 10 травня на автомобілі він приїхав на пункт пропуску «Шегині», аби виїхати до Польщі. При собі він мав довідки про інвалідність дитини та документи, що дозволяють підтверджують відстрочку від мобілізації до 31 березня 2024 року з Львівського ТЦК та СП.

Однак інспектор прикордонної служби відмовив йому в перетині кордону, посилаючись на те, що він має призовний вік і не надав йому весь пакет документів. Не погодившись із цим, чоловік звернувся до суду.

Втім суд підтвердив, що виховання сина з інвалідністю було законною підставою для виїзду за кордон, тому визнав протиправним рішення прикордонної служби про відмову в перетині кордону. Це рішення можна оскаржити в апеляції.