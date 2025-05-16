Затримання 56-річного львів'янина, який обіцяв військовому допомогти залишити службу

Поліція та Служба безпеки України затримали 56-річного львів'янина, якого підозрюють в організації схеми для ухилення від служби в ЗСУ. Він обіцяв виготовити документи для вже мобілізованого чоловіка, за якими його відпустять додому. Пресслужба Львівської обласної прокуратури повідомила, що за послугу затриманий просив 12 тис. доларів.

Військовослужбовця, який хотів повернутися додому, мобілізували на початку лютого 2025 року. «Підозрюваний запропонував сестрі військового два варіанти. Перший передбачав, що підозрюваний вплине на певних посадових осіб з-поміж командування військової частини, щоб її брата перевели в іншу військову частину, де він нібито буде проходити службу, а фактично його "відпустять" додому. Другий варіант – сприяння у перетині кордону України. Жінка обрала перший варіант», – розповіли у прокуратурі.

Чоловіка затримали, коли йому передали гроші. Фото прокуратури

Львів'янина затримали, коли він отримував гроші від мешканки Львівщини. Йому повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди та за вплив на посадовців (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплатити заставу. Наразі слідчі встановлюють усіх причетних до злочину.