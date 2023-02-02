52-річний львівянин відправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв гумантірних вантажів

Працівники СБУ разом із прокурорами затримали у Львові чоловіка, який за гроші відправляв ухилянтів за кордон. Свої послуги львів'янин оцінив у 5 тис. доларів. Ухилянтів чоловік відправляв з України під виглядом водіїв вантажівок із гуманітарним вантажем, повідомила прес-служба прокуратури у четвер, 2 лютого.

За даними слідства, підозрюваний за гроші допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон та виїхати з України.

«Він неправомірно вносив їх дані до системи «Шлях». Таким чином призовникам дозволявся виїзд за межі України як водіям, що здійснюють перевезення вантажів гуманітарної допомоги. Свої послуги він оцінював у 5 000 доларів США», – повідомили у прокуратурі.

Як уточнили в СБУ йдеться про 52-річного львів'янина. Підозрюваного львів'янина затримали, коли він отримував частину грошей від потенційного ухилянта – 2 тис. доларів. З опублікованих правоохоронцями фото видно, що львів'янина затримали у його авто у центрі міста, неподалік ринку «Добробут».

Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує тюремне ув'язнення.