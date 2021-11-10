Ніхто з пасажирів маршрутки у ДТП не постраждав

У середмісті Рівного у середу, 10 листопада, сталася аварія за участю маршрутки. На регульованому пішохідному переході водій маршрутки наїхав на 31-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Повідомлення про автопригоду на вулиці В’ячеслава Чорновола надійшло до поліції у середу, 10 листопада, о 13:50. Поблизу ресторану Father (перехрестя з вул. Степана Бандери) 45-річний водій маршрутки збив 31-річну жінку у момент, уколи вона переходила вулицю. У поліції зазначають, що жінка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. «Потерпілу доставили до міської лікарні, де вона проходить обстеження», — ідеться у повідомленні поліції.

За зовнішніми ознаками водій був тверезий. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, у водія відібрано зразки крові. Жоден з дев’яти пасажирів, які перебували у транспортному засобі на момент автопригоди, не постраждав.