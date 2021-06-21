У центрі села Білогородка біля Києва у понеділок, 21 червня, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці. Після вибуху в будинку спалахнула масштабна пожежа, повідомив «Укрінформ».

Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир, частина даху. За допомогою пожежних драбин рятувальники евакуювали людей із п’ятого по третій поверхи, деякі постраждалі – без свідомості.

На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві машини швидкої допомоги та екстрена служба газу.

За інформацією рятувальників, вибух стався у квартирі на третьому поверсі, внаслідок чого двох людей госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження. Шестеро постраждалих після того, як їх оглянули лікарі, від госпіталізації відмовились.

«Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 40 осіб. Пожежа розповсюдилась на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна», – додали у обласному управлінні ДСНС.